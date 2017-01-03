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    Хавбек «Галатасарая» Озтекин может перейти в «Рубин» за 4 миллиона евро

    Теги Рубин МЛС Премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Китай Ясин Озтекин

    Хавбек Ясин Озтекин может покинуть «Галатасарай».

    «Рубин» готов заплатить за полузащитника 4 миллиона евро. Также в футболисте заинтересованы клубы из США и Китая.

    Хавбек получает меньше некоторых других игроков «Галатасарая». Годовая зарплата полузащитника составляет около 1,1 миллиона евро. Футболист и стамбульский клуб не договорились о продлении контракта, рассчитанного до лета 2018 года.

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