Хавбек «Галатасарая» Озтекин может перейти в «Рубин» за 4 миллиона евро

Хавбек Ясин Озтекин может покинуть «Галатасарай».

готов заплатить за полузащитника 4 миллиона евро. Также в футболисте заинтересованы клубы из США и Китая.

Хавбек получает меньше некоторых других игроков «Галатасарая». Годовая зарплата полузащитника составляет около 1,1 миллиона евро. Футболист и стамбульский клуб не договорились о продлении контракта, рассчитанного до лета 2018 года.