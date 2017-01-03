Хавбек «Галатасарая» Озтекин может перейти в «Рубин» за 4 миллиона евро
Хавбек Ясин Озтекин может покинуть «Галатасарай».
«Рубин» готов заплатить за полузащитника 4 миллиона евро. Также в футболисте заинтересованы клубы из США и Китая.
Хавбек получает меньше некоторых других игроков «Галатасарая». Годовая зарплата полузащитника составляет около 1,1 миллиона евро. Футболист и стамбульский клуб не договорились о продлении контракта, рассчитанного до лета 2018 года.
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