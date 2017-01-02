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    «Зенит» планирует купить зимой центрального защитника, универсального хавбека и, возможно, форварда

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Стали известны селекционные приоритеты «Зенита».

    До закрытия зимнего трансферного окна в России питерский клуб планирует приобрести центрального защитника, универсального хавбека и, возможно, нападающего, сообщает Bobsoccer.

    Ранее «Зенит» подписал контракты с вратарем Андреем Луневым («Уфа»), защитником Ибрагимом Цаллаговым («Крылья Советов») и хавбеком Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»).

    Из отпуска сине-бело-голубые выходит 9 января.

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