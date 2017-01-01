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    Маурисио Почеттино: «Постараемся бросить «Челси» вызов и набрать три очка»

    Теги Челси Уотфорд премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино

    Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарии после победы над «Уотфордом» (4:1).

    Следующим соперником «шпор» будет «Челси».

    «Через три дня предстоит провести очень важную игру. Была возможность дать парням отдохнуть, задействовать других футболистов. Важно оставаться свежими и конкурентоспособными.

    Мы очень хорошо сыграли, соответствовали высоким стандартам. Первый тайм был одним из лучших в нынешнем сезоне. Я очень доволен. Это был тяжелый матч, и команда отнеслась должным образом.

    Мы знаем, что «Челси» показывает игру весьма высокого уровня. Это очень хорошая команда с сильной уверенностью в себе. Но мы постараемся бросить «Челси» вызов и набрать три очка», – сказал аргентинец.

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