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    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гризманна и Сауля у «Атлетико»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн Сауль Ньигес

    «Манчестер Юнайтед» летом готов приобрести двух игроков мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

    Оба игрока недавно продлили с «матрасниками» контракты и клаусула игроков составляет 145 млн фунтов, однако главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся сбить цену за игроков.

    Португалец уверен, что для возвращения в элиту, «МЮ» необходимо приобрести еще 4–5 игроков мирового уровня.

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