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    Зидан назвал Бензема лучшим французским футболистом 2016 года

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    Стало известно, за кого тренер «Реала» Зинедин Зидан проголосовал в опросе, выявлявшем лучшего французского футболиста 2016 года.

    Зидан поставил на первое место нападающего мадридской команды Карима Бензема. Вторым, по версии тренера, стал защитник «Реала» Рафаэль Варан. Третью строчку занял хавбек «Атлетико» Антуан Гризманн. На четвертое место Зидан поставил нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, на пятое – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Первое место по итогам опроса занял Гризманн. Полузащитник «Атлетико» был признан лучшим французским футболистом года. В частности, хавбека поставили на первое место Раймон Копа, Жан-Пьер Папен, Лоран Блан, Давид Жинола, Патрик Виейра, Самир Насри и Луис Фернандес.

    Бензема, за которого проголосовал Зидан, не сыграл за сборную Франции на Евро из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.

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