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    Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива», «Краснодар» следит за игроком

    Теги Спартак Локомотив Роман Шишкин Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар

    Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» в Испанию.

    За футболистом следит «Краснодар». После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.

    Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал «Спартак», но в итоге отказался от его приглашения.

    Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.

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