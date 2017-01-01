Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива», «Краснодар» следит за игроком

Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор в Испанию.

За футболистом следит . После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.

Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал , но в итоге отказался от его приглашения.

Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.