Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива», «Краснодар» следит за игроком
Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» в Испанию.
За футболистом следит «Краснодар». После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.
Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал «Спартак», но в итоге отказался от его приглашения.
Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.