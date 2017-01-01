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    Герман Ткаченко: «Дзагоев никуда не перейдет. ЦСКА будет просить за него 18 миллионов евро»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы Алан Дзагоев Герман Ткаченко

    Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко ответил на вопросы о хавбеке ЦСКА Алане Дзагоеве.

    – Куда перейдет Дзагоев в следующем году?

    – Что такое следующий год?

    – Давайте про зиму.

    – Никуда он не перейдет.

    – Почему?

    – Потому что у него были травмы, потому что он недешевый парень.

    – Что такое «недешевый»?

    – Не меньше 18 миллионов евро. И это не цена, это примерно те деньги, которые будет просить за него ЦСКА. И потому что к нему нет предметного интереса, – сказал Ткаченко в передаче «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

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