Герман Ткаченко: «Дзагоев никуда не перейдет. ЦСКА будет просить за него 18 миллионов евро»
Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко ответил на вопросы о хавбеке ЦСКА Алане Дзагоеве.
– Куда перейдет Дзагоев в следующем году?
– Что такое следующий год?
– Давайте про зиму.
– Никуда он не перейдет.
– Почему?
– Потому что у него были травмы, потому что он недешевый парень.
– Что такое «недешевый»?
– Не меньше 18 миллионов евро. И это не цена, это примерно те деньги, которые будет просить за него ЦСКА. И потому что к нему нет предметного интереса, – сказал Ткаченко в передаче «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».
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