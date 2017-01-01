Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко ответил на вопросы о хавбеке ЦСКА Алане Дзагоеве.

– Куда перейдет Дзагоев в следующем году?

– Что такое следующий год?

– Давайте про зиму.

– Никуда он не перейдет.

– Почему?

– Потому что у него были травмы, потому что он недешевый парень.

– Что такое «недешевый»?

– Не меньше 18 миллионов евро. И это не цена, это примерно те деньги, которые будет просить за него ЦСКА. И потому что к нему нет предметного интереса, – сказал Ткаченко в передаче «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».