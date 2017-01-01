Тренер Антонио Конте высказался насчет возможного продления контракта с вратарем .

«Думаю, что решение за клубом. Но по моему мнению, такой вратарь, как Тибо, заслуживает остаться в «Челси» на многие годы, стать тем футболистом, который будет писать историю команды, легендой.

Куртуа – игрок «Челси». Я хочу, чтобы он остался здесь. Вижу его игроком «Челси» на многие годы. Я хочу этого, и клуб хочет. Надеюсь, Тибо повторит карьеру .

Джиджи – один из лучших вратарей всех времен, на мой взгляд. Я выступал с ним за как партнер по команде, затем работал в качестве тренера, сборной Италии это тоже касается.

По-моему, Буффон – футбольная легенда. И я надеюсь, у Куртуа будет такая же карьера. У него прекрасный потенциал, чтобы и дальше делать классные вещи и достичь больших целей», – дал комментарии итальянец.

Ранее сообщалось, что во вратаре «Челси» заинтересован .