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    Антонио Конте: «Надеюсь, Куртуа повторит карьеру Буффона»

    Теги Челси Ювентус Джанлуиджи Буффон премьер-лига Англия Реал Мадрид сборная Италии серия А Италия примера Испания возможные трансферы Антонио Конте Тибо Куртуа

    Тренер «Челси» Антонио Конте высказался насчет возможного продления контракта с вратарем Тибо Куртуа.

    «Думаю, что решение за клубом. Но по моему мнению, такой вратарь, как Тибо, заслуживает остаться в «Челси» на многие годы, стать тем футболистом, который будет писать историю команды, легендой.

    Куртуа – игрок «Челси». Я хочу, чтобы он остался здесь. Вижу его игроком «Челси» на многие годы. Я хочу этого, и клуб хочет. Надеюсь, Тибо повторит карьеру Буффона.

    Джиджи – один из лучших вратарей всех времен, на мой взгляд. Я выступал с ним за «Ювентус» как партнер по команде, затем работал в качестве тренера, сборной Италии это тоже касается.

    По-моему, Буффон – футбольная легенда. И я надеюсь, у Куртуа будет такая же карьера. У него прекрасный потенциал, чтобы и дальше делать классные вещи и достичь больших целей», – дал комментарии итальянец.

    Ранее сообщалось, что во вратаре «Челси» заинтересован «Реал».

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