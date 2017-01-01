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    Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпускать Шатова в «Ливерпуль» на замену Мане»

    Теги Зенит Ливерпуль Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Юрген Клопп Герман Ткаченко Олег Шатов Садьо Мане

    Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал о том, что «Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Зенита» Олеге Шатове.

    «В начале декабря с представителем моей компании связался Барри Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам. «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

    Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был», – описал ситуацию Ткаченко в эфире передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

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