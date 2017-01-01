Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал о том, что «Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике Олеге Шатове.

«В начале декабря с представителем моей компании связался Барри Хантер, один из двух людей, которые в ведут переговоры по футболистам. «Ливерпулю» и конкретно нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был», – описал ситуацию Ткаченко в эфире передачи «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».