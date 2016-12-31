Игуаин выложил в Instagram фото, на котором уменьшил себе живот
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выложил в Instagram отредактированную фотографию.
Аргентинец, которого критикуют за лишний вес, с помощью фоторедактора уменьшил свой живот.
Как отмечает Sky Sport Italia, следы редактирования заметны на прогнувшемся паркете позади Игуаина и его друга, который запечатлен на фото.
Фото: твиттер журналиста Валерио Спинеллы
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