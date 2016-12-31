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    Игуаин выложил в Instagram фото, на котором уменьшил себе живот

    Теги Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин фото

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выложил в Instagram отредактированную фотографию.

    Аргентинец, которого критикуют за лишний вес, с помощью фоторедактора уменьшил свой живот.

    Как отмечает Sky Sport Italia, следы редактирования заметны на прогнувшемся паркете позади Игуаина и его друга, который запечатлен на фото.

    Игуаин толстый. Или нет?

    фото

    Фото: твиттер журналиста Валерио Спинеллы

    Опрос

    Игуаин толстый?

    12229 голосов
    • Да, есть лишний вес
      53%
    • Нет, просто кость широкая
      47%

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