Игуаин выложил в Instagram фото, на котором уменьшил себе живот

Нападающий Гонсало Игуаин выложил в Instagram отредактированную фотографию.

Аргентинец, которого критикуют за лишний вес, с помощью фоторедактора уменьшил свой живот.

Как отмечает Sky Sport Italia, следы редактирования заметны на прогнувшемся паркете позади Игуаина и его друга, который запечатлен на фото.

Игуаин толстый. Или нет?

Фото: твиттер журналиста Валерио Спинеллы