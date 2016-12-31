Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент «Баварии»: «Неправильно, что в Германии сильные антироссийские настроения»

    Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс политика

    Президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об отношениях с Россией на политическом уровне.

    «В Германии уже долгие годы слишком сильные антироссийские настроения. Я думаю, что это совершенно неправильно. Это большая проблема, что мы, немцы, так сильно критикуем Россию и не смотрим в другую сторону. 

    Я прекрасно знаю, что Россия занимается не только благотворительностью и миротворческой деятельностью. Но было бы целесообразно принять вместе с русскими и США проблемы этого мира», – сказал Хенесс.

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться