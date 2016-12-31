Президент «Баварии»: «Неправильно, что в Германии сильные антироссийские настроения»
Президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об отношениях с Россией на политическом уровне.
«В Германии уже долгие годы слишком сильные антироссийские настроения. Я думаю, что это совершенно неправильно. Это большая проблема, что мы, немцы, так сильно критикуем Россию и не смотрим в другую сторону.
Я прекрасно знаю, что Россия занимается не только благотворительностью и миротворческой деятельностью. Но было бы целесообразно принять вместе с русскими и США проблемы этого мира», – сказал Хенесс.
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