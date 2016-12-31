Валлийский «Нью Сэйнтс» побил мировой рекорд по количеству побед подряд в национальном чемпионате

Валлийский клуб выиграл 27-й матч подряд в чемпионате Уэльса, обыграв «Кефн Друидс» со счетом 2:0.

Таким образом, «Нью Сэйнтс» побил мировой рекорд по количеству побед подряд в национальном первенстве, установленный в сезоне 1971-72. Тогда команда, в которой играл Йохан Кройфф, выиграла в 26 встречах кряду.

Отметим, что «Нью Сэйнтс» выиграл 21-й матч в чемпионате Уэльса в этом сезоне и еще 6 – в концовке прошлого сезона.

В ноябре 27 матчей подряд выиграл клуб «Ист Килбрид» из 5-го шотландского дивизиона, однако этот рекорд не был внесен в Книгу рекордов Гиннесса по причине низкого уровня лиги. «Аякс» отправил шотландской команде 27 ящиков пива.