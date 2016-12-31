Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.

«Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба. И я рад, что это произошло именно с нами.

Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Но без поражений не бывает побед. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее.

Впереди Новый год. Думаю, что вы уже знаете, что загадать под бой курантов. С Новым годом, дорогая красно-синяя семья», – сказал Гинер.