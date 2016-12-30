Эксперт Валерий Карпин поделился мыслями о работе тренера Массимо Карреры по итогам первой части чемпионата.

«Одно дело – тактика, другое – то, что можно назвать эмоциями. Допустим, применительно к Луческу понятно, как он хочет играть, как пытается. Получается ли – это другой вопрос. Понятно, как будет играть в каждом следующем матче… А «Спартак»… Лично мне непонятно.

Если кто-то знает, как… Если футболисты говорили, что им понятно, как там что-то поменялось не в плане эмоций, а в плане тактики, то пускай расскажут. Я с удовольствием послушаю. Дай Бог, чтобы так и было. Кроме эмоций новых, кроме сплоченности команды, я пока ничего не увидел», – сказал Карпин в эфире передачи «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ».