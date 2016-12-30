«Валенсия» подтвердила отставку Пранделли

Главный тренер «Валенсии» покинул свой пост.

59-летнего итальянского специалиста сменил Воро, ранее уже исполнявший обязанности тренера испанской команды.

Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт до лета 2018 года.

Под руководством Пранделли одержала лишь одну победу в примере и занимает 17-е место в таблице.

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