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    «Валенсия» подтвердила отставку Пранделли

    Теги Валенсия примера Испания отставки Чезаре Пранделли Воро

    Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли покинул свой пост.

    59-летнего итальянского специалиста сменил Воро, ранее уже исполнявший обязанности тренера испанской команды.

    Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт до лета 2018 года.

    Под руководством Пранделли «Валенсия» одержала лишь одну победу в примере и занимает 17-е место в таблице.

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