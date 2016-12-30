Марат Магадеев: «Семак работал с тренерами мирового уровня – Спаллетти, Виллаш-Боашем, Луческу, Капелло и Слуцким»
Президент «Уфы» Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером.
– Сергей Семак – очень уважаемый в футбольных кругах человек. У него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, такими, как Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее.
Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым. Глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор, у него в «Уфе» все получится.
– В своем первом интервью Семак поставил достаточно скромную задачу – сохранить прописку в премьер-лиге. Вы ее разделяете?
– Сергей Богданович немного поскромничал, внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в премьер-лиге.
«Уфа» достаточно хорошо укомплектована. Сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками.
– Несколько дней назад состоялся трансфер вратаря Лунева из «Уфы» в «Зенит». В обратном направлении перешел Семак. Связаны ли эти события между собой?
– Это просто стечение обстоятельств. Но мы готовы к более тесному сотрудничеству с такой большой командой, как «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга большие футбольные традиции. Нам есть чему у них учиться.
Всегда нужно перенимать опыт и знания, не надо этого стесняться. У нас уже выстроены хорошие взаимоотношения со многими клубами премьер-лиги. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, – сказал функционер.
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