Президент «Уфы» Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером.

– – очень уважаемый в футбольных кругах человек. У него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, такими, как Спаллетти, , Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее.

Кандидатуру Семака мы обсуждали с . Глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор, у него в «Уфе» все получится.

– В своем первом интервью Семак поставил достаточно скромную задачу – сохранить прописку в премьер-лиге. Вы ее разделяете?

– Сергей Богданович немного поскромничал, внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в премьер-лиге.

«Уфа» достаточно хорошо укомплектована. Сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками.

– Несколько дней назад состоялся трансфер вратаря Лунева из «Уфы» в . В обратном направлении перешел Семак. Связаны ли эти события между собой?

– Это просто стечение обстоятельств. Но мы готовы к более тесному сотрудничеству с такой большой командой, как «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга большие футбольные традиции. Нам есть чему у них учиться.

Всегда нужно перенимать опыт и знания, не надо этого стесняться. У нас уже выстроены хорошие взаимоотношения со многими клубами премьер-лиги. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, – сказал функционер.