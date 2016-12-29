интересуется полузащитником «Ростова» Дмитрием Полозом и форвардом Максимом Канунниковым.

Об этом сообщает портал Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.

В январское трансферное окно красно-белые уже приобрели у вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию.

25-летний Полоз в нынешнем сезоне забил за 9 голов во всех турниров, в том числе 5 – в Лиге чемпионов

На счету 25-летнего Каннунникова 4 забитых мяча в 12 матчах премьер-лиги.