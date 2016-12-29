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    Bobsoccer: «Спартак» интересуется Полозом и Канунниковым

    Теги Спартак Ростов Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Канунников Дмитрий Полоз

    «Спартак» интересуется полузащитником «Ростова» Дмитрием Полозом и форвардом «Рубина» Максимом Канунниковым.

    Об этом сообщает портал Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.

    В январское трансферное окно красно-белые уже приобрели у «Амкара» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию.

    25-летний Полоз в нынешнем сезоне забил за «Ростов» 9 голов во всех турниров, в том числе 5 – в Лиге чемпионов

    На счету 25-летнего Каннунникова 4 забитых мяча в 12 матчах премьер-лиги.

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