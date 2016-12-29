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    «Сент-Этьен» интересуется Оздоевым

    Теги Локомотив Сент-Этьен Рубин Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Магомед Оздоев

    «Сент-Этьен» планирует пригласить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

    По информации телеканала «Матч ТВ», президент французского клуба Бернар Каяццо заинтересован в переходе нескольких молодых российских игроков.

    Отступные по контракту Оздоева с казанской командой составляют 8 миллионов евро, поэтому «Сент-Этьен» хочет арендовать 24-летнего хавбека до лета.

    Интерес к Оздоеву также проявляет московский «Локомотив».

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