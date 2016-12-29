«Сент-Этьен» интересуется Оздоевым

«Сент-Этьен» планирует пригласить полузащитника Магомеда Оздоева.

По информации телеканала , президент французского клуба Бернар Каяццо заинтересован в переходе нескольких молодых российских игроков.

Отступные по контракту Оздоева с казанской командой составляют 8 миллионов евро, поэтому хочет арендовать 24-летнего хавбека до лета.

Интерес к Оздоеву также проявляет московский «Локомотив».