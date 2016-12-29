«Сент-Этьен» интересуется Оздоевым
«Сент-Этьен» планирует пригласить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.
По информации телеканала «Матч ТВ», президент французского клуба Бернар Каяццо заинтересован в переходе нескольких молодых российских игроков.
Отступные по контракту Оздоева с казанской командой составляют 8 миллионов евро, поэтому «Сент-Этьен» хочет арендовать 24-летнего хавбека до лета.
Интерес к Оздоеву также проявляет московский «Локомотив».
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