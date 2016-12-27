Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Линделеф за 40 млн евро перейдет в «МЮ» в январе, Семеду – летом

    Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Виктор Линделеф Нелсон Семеду

    «Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансферах защитников Виктора Линделефа и Нелсона Семеду.

    Линделеф перейдет в «МЮ» уже в январе. Англичане заплатят за 22-летнего шведа 40 миллионов евро.

    Еще 5 миллионов прописаны в качестве бонусов. За новый клуб Линделеф будет выступать под номером 2.

    Семеду останется в «Бенфике» до конца сезона. Вероятно, стороны договорились о том, что у «МЮ» будет приоритетное право на покупку 23-летнего португальца.

    Сумма отступных в контракте Семеду составляет 45 миллионов евро.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться