Линделеф за 40 млн евро перейдет в «МЮ» в январе, Семеду – летом
«Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансферах защитников Виктора Линделефа и Нелсона Семеду.
Линделеф перейдет в «МЮ» уже в январе. Англичане заплатят за 22-летнего шведа 40 миллионов евро.
Еще 5 миллионов прописаны в качестве бонусов. За новый клуб Линделеф будет выступать под номером 2.
Семеду останется в «Бенфике» до конца сезона. Вероятно, стороны договорились о том, что у «МЮ» будет приоритетное право на покупку 23-летнего португальца.
Сумма отступных в контракте Семеду составляет 45 миллионов евро.
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