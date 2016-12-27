Линделеф за 40 млн евро перейдет в «МЮ» в январе, Семеду – летом

«Бенфика» и договорились о трансферах защитников Виктора Линделефа и .

Линделеф перейдет в «МЮ» уже в январе. Англичане заплатят за 22-летнего шведа 40 миллионов евро.

Еще 5 миллионов прописаны в качестве бонусов. За новый клуб Линделеф будет выступать под номером 2.

Семеду останется в «Бенфике» до конца сезона. Вероятно, стороны договорились о том, что у «МЮ» будет приоритетное право на покупку 23-летнего португальца.

Сумма отступных в контракте Семеду составляет 45 миллионов евро.