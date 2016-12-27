Виктор Захаров, первый тренер защитника Ивана Новосельцева, занимавшегося в московской школе «Крылья Советов», рассказал о ситуации с выплатой компенсации за переход игрока из «Ростова» в .

– Мы были не прочь получить солидарную выплату еще тогда, когда Новосельцев перешел из «Торпедо» в . Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.

– От «Зенита» ждали денег?

– В общем, да. В прессе мелькала сумма – 10 миллионов евро. Нам по регламенту полагался один процент. 100 тысяч евро для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку.

Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучали 8 миллионов рублей, и узнали наш бонус – 76 тысяч. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришел официальный ответ за подписью Чебана: в соответствии с контрактом, сумма трансфера – 8 миллионов рублей. Точка.

– 76 тысяч хотя бы получили из Питера?

– Нет. «Зенит» потребовал передаточный акт на школу, а он по объективным причинам не выправлен. Теперь по истечении года деньги поступят в РФС. Нашей школе они не достанутся, — сказал Захаров.

Президент «Торпедо»: «8 миллионов рублей за Новосельцева — таких цен на игроков сборной просто нет»