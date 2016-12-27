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    Президент «Торпедо»: «8 миллионов рублей за Новосельцева — таких цен на игроков сборной просто нет»

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия Торпедо Александр Тукманов Иван Новосельцев

    Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о компенсации автозаводцев за переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

    Согласно Регламенту по статусу и переходам РФС, новый клуб игрока обязуется выплатить 5,5% от суммы трансфера всем, кто приложил руку к его становлению.

    – Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.

    – От какой суммы она исчислялась?

    – От 8 миллионов.

    – Откуда узнали стоимость перехода?

    – Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.

    – А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?

    – Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной, — сказал Тукманов.

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