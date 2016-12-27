Президент «Торпедо»: «8 миллионов рублей за Новосельцева — таких цен на игроков сборной просто нет»
Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о компенсации автозаводцев за переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».
Согласно Регламенту по статусу и переходам РФС, новый клуб игрока обязуется выплатить 5,5% от суммы трансфера всем, кто приложил руку к его становлению.
– Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.
– От какой суммы она исчислялась?
– От 8 миллионов.
– Откуда узнали стоимость перехода?
– Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.
– А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?
– Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной, — сказал Тукманов.
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