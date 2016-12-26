Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гаджи Гаджиев: «Хотел бы, чтобы Джикия остался в «Амкаре», но никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон как «Томь»

    Теги Амкар Премьер-лига Россия Томь Гаджи Муслимович Гаджиев Георгий Джикия

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Спартак».

    «Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи.

    Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как «Томь». Я все понимаю и не могу идти против решения руководства», – сказал Гаджиев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться