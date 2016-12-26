Гаджи Гаджиев: «Хотел бы, чтобы Джикия остался в «Амкаре», но никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон как «Томь»
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Спартак».
«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи.
Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как «Томь». Я все понимаю и не могу идти против решения руководства», – сказал Гаджиев.
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