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    Бериша подпишет контракт с «Тереком» на 3,5 года

    Теги Премьер-лига Россия трансферы Терек Анжи Бернард Бериша

    Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша станет игроком «Терека», сообщает официальный сайт клуба.

    Принципиальная договоренность о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба.

    В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года.

    25-летний футболист отправится с «Тереком» на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.

    Подробную статистику выступлений Бериши можно найти здесь.

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