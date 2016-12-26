Бериша подпишет контракт с «Тереком» на 3,5 года
Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша станет игроком «Терека», сообщает официальный сайт клуба.
Принципиальная договоренность о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба.
В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года.
25-летний футболист отправится с «Тереком» на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.
Подробную статистику выступлений Бериши можно найти здесь.
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