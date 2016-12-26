Бериша подпишет контракт с «Тереком» на 3,5 года

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша станет игроком «Терека», сообщает официальный сайт клуба.

Принципиальная договоренность о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба.

В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года.

25-летний футболист отправится с «Тереком» на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.

Подробную статистику выступлений Бериши можно найти здесь.