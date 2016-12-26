«Спартак» согласовал аренду Эменике с агентом игрока
Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в «Спартак», утверждает турецкое издание Yeni Şafak.
Сообщается, что агент игрока на выходных согласовал аренду футболиста с представителями московского клуба. «Спартак» не будет платить турецкому клубу за аренду, но возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты Эменике. У москвичей также будет право выкупа нигерийца.
Напомним, что Эменике был отстранен от работы с основным составом «Фенербахче».
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