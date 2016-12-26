«Спартак» согласовал аренду Эменике с агентом игрока

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в , утверждает турецкое издание Yeni Şafak.

Сообщается, что агент игрока на выходных согласовал аренду футболиста с представителями московского клуба. не будет платить турецкому клубу за аренду, но возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты Эменике. У москвичей также будет право выкупа нигерийца.

Напомним, что Эменике был отстранен от работы с основным составом .