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    «Спартак» согласовал аренду Эменике с агентом игрока

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эммануэль Эменике

    Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в «Спартак», утверждает турецкое издание Yeni Şafak.

    Сообщается, что агент игрока на выходных согласовал аренду футболиста с представителями московского клуба. «Спартак» не будет платить турецкому клубу за аренду, но возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты Эменике. У москвичей также будет право выкупа нигерийца.

    Напомним, что Эменике был отстранен от работы с основным составом «Фенербахче».

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