Беппе Маротта: «Переговоры по Витцелю зашли в тупик»
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта сообщил о ходе переговоров о трансфере полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля.
«В настоящее время переговоры зашли в тупик.
Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев.
Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на La Gazzetta della Sport.
«Ювентус» готов заплатить 6 миллионов евро, чтобы купить игрока в январе, а «Зенит» требует 10 миллионов.
«Я уже чувствовал себя игроком «Ювентуса». Витцель скоро уйдет из «Зенита»
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