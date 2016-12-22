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    Беппе Маротта: «Переговоры по Витцелю зашли в тупик»

    Теги Зенит Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Аксель Витцель

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта сообщил о ходе переговоров о трансфере полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля.

    «В настоящее время переговоры зашли в тупик.

    Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев.

    Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на La Gazzetta della Sport.

    «Ювентус» готов заплатить 6 миллионов евро, чтобы купить игрока в январе, а «Зенит» требует 10 миллионов.

    «Я уже чувствовал себя игроком «Ювентуса». Витцель скоро уйдет из «Зенита»

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    • Конечно, он в порядке
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      36%
    • Он туда не перейдет
      17%

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