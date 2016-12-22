Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта сообщил о ходе переговоров о трансфере полузащитника Акселя Витцеля.

«В настоящее время переговоры зашли в тупик.

Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев.

Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на La Gazzetta della Sport.

«Ювентус» готов заплатить 6 миллионов евро, чтобы купить игрока в январе, а «Зенит» требует 10 миллионов.

«Я уже чувствовал себя игроком «Ювентуса». Витцель скоро уйдет из «Зенита»