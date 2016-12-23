«Зенит» проведет первый матч на «Крестовском» против «Урала»

встретится с «Уралом» в своем первом официальном матче на новом стадионе, который расположен на Крестовском острове, сообщается в графике тестовых мероприятий к Кубку конфедераций-2017.

«Крестовский» будет введен в эксплуатацию в конце декабря. Ожидается, что «Зенит» встретится с 23 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.

Дальше в планах на эксплуатацию стадиона стоят матчи «Зенита» с «Тереком» (7 мая) и (17 мая).

В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.