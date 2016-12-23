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    «Челси» подтвердил переход Оскара в «Шанхай Теллэйс»

    Теги Челси премьер-лига Англия трансферы высшая лига Китай Андре Виллаш-Боаш Оскар Шанхай Теллэйс

    Бразильский полузащитник «Челси» Оскар перейдет в китайский клуб «Шанхай Теллэйс» в начале января.

    Сумма трансфера оценивается в 60 млн фунтов.

    «Мы благодарим Оскара за великолепно проделанную работу и желаем ему всего наилучшего и удачи в будущем», – сообщается на официальном сайте клуба.

    Оскар провел в «Челси» 4,5 года, однако с приходом Антонио Конте на пост главного тренера клуба и переходом к игровой схеме 3-4-3 игрок стал получать гораздо меньше игрового времени.

    В этом сезоне Оскар принял участие в 9 матчах АПЛ. В «Шанхае» он будет работать под руководством бывшего главного тренера «синих» Андре Виллаш-Боаша.

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