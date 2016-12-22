Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о работе на трансферном рынке.

«С учетом того, что возвращается и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Придут Витиньо и еще один нападающий, и этого, возможно, будет достаточно.

Нужен центральный форвард, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии называть не буду, ведем несколько вариантов. Время еще наступит. В оставшейся части сезона ему, видимо, придется выходить на замену», – сказал Гончаренко.