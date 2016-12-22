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    Виктор Гончаренко: «Нужен форвард, умеющий работать спиной к воротам и завершать атаки»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Гончаренко Ласина Траоре Витиньо Карлос Страндберг Федор Чалов

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о работе на трансферном рынке.

    «С учетом того, что возвращается Витиньо и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Придут Витиньо и еще один нападающий, и этого, возможно, будет достаточно.

    Нужен центральный форвард, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще наступит. В оставшейся части сезона ему, видимо, придется выходить на замену», – сказал Гончаренко.

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