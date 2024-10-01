Самая загадочная команда мировой фигурки вернулась 4 года спустя. Но не пользуется раздевалками

В сентябре сразу на двух серьезных турнирах неожиданно появились фигуристы из КНДР.

Спортивная пара Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан выступила на «челленджерах» в Бергамо и Оберстдорфе. О северокорейцах не было слышно с сезона-2019/20 – и вдруг такой активный график соревнований.

Без преувеличения, сборная КНДР сегодня – самая закрытая и загадочная команда в мировой фигурке. Про них сложно найти хоть какую-то информацию, у них (почти) невозможно взять интервью, а последний раз они соревновались еще до пандемии.

Где они тренируются? Почему пропали? Как и зачем вернулись? И при чем тут Россия?

Майя Багрянцева не просто вспомнила историю северокорейской пары, но и встретилась с ними (в обновленном составе).

Сенсация Олимпиады-2018: обыграли американцев и пообщались с Бахом

На Играх в Пхенчхане Тхэ Ок Рем и ее предыдущий партнер Чу Сик Ким привлекали особое внимание. Участие в южнокорейских Играх фигуристов из КНДР объявлялось «историческим событием», а политики делали выводы о «потеплении в отношениях непримиримых врагов».

Паре из Пхеньяна удалось в Пхенчхане главное: влюбить в себя публику. Раскованное и эмоциональное катание, заводные программы, чистое исполнение – о Рем и Киме в итоге говорили не меньше, чем о медалистах.

Президент МОК Томас Бах даже пригласил фигуристов на VIP-трибуну, чтобы смотреть соревнования вместе.

Пару, естественно, позвали и на показательные выступления.

Рем и Ким подошли к вопросу с ответственностью, выбрав музыку и костюмы в стилистике северокорейских парадов и спортивных праздников. По такому случаю партнерша даже сменила любимые комбинезоны на платье.

Вообще, тот олимпийский сезон – пиковый для дуэта: на чемпионате четырех континентов они взяли бронзу, а на Играх заняли 13-е место. Даже обошли американцев Алексу Книрим и Криса Книрима – первую пару сборной США, а нашим Кристине Астаховой – Алексею Рогонову проиграли меньше балла.

Сезон-2018/19, казалось бы, подтвердил класс и амбиции северокорейцев: 4-е и 5-е на этапах Гран-при, 11-е на чемпионате мира.

Но уже через год дуэт выступил всего на двух стартах, после чего пропал с радаров. Во время пандемии о них не было слышно ничего, но актуальной информации не появилось и потом – когда ISU вернулся к привычному календарю.

Их бывший тренер, канадец Бруно Маркотт, в частных разговорах признавался: для него это тоже загадка – пара словно исчезла.

Тха Ок Рем нашлась. Правда, с другим партнером и не в КНДР, а... в Новогорске!

О том, что фигурка в КНДР жива, стало известно случайно – из соцсетей министра спорта России Михаила Дегтярева.

В августе он опубликовал фото из Новогорска: северокорейские фигуристы на одном льду со спортсменами российской сборной.

Все серьезно: это не рядовая стажировка, а «результат укрепления двусторонних спортивных связей между странами в рамках заключенного межправительственного соглашения». По словам министра, наши тренеры «отмечают дисциплинированность, высокую мотивацию и серьезное отношение к делу фигуристов из КНДР».

На фото можно узнать ту самую Тхэ Ок Рем, чью улыбку запомнили на Олимпиаде-2018, но вот партнер уже новый. Вместо Чу Сик Кима обнаружился Кум Чхоль Хан – еще один парник сборной КНДР.

Светлана Соколовская позже тоже выложила фото: в ее группу – к Марку Кондратюку и Николаю Колесникову – определили двух северокорейских одиночников.

Александр Коган, Светлана Соколовская, Марк Кондратюк и сборная КНДР

Российские тренеры от вопросов о «межправительственной стажировке» уклонились, зато гости из КНДР поделились с нами воспоминаниями.

«В Новогорске к нам отнеслись очень по-доброму. Мы провели там 12 дней, нам все невероятно понравилось. Тренеры были к нам внимательны, особенно товарищ Валерий», – Кум Чхоль Хан, по всей видимости, имеет в виду Валерия Артюхова, старшего тренера сборной России по парному катанию (на фото ниже он крайний слева).

Особое оживление вызвал вопрос про Алену Косторную. Тхэ Ок Рем заулыбалась, показала на Алену на фотографии и сказала по-русски «хорошая»: «Она очень добрая и приятная девушка. Алена с Гошей много помогали нам с техникой, мы многому у них научились».

Валерий Артюхов, Сергей Росляков, Алена Косторная, Георгий Куница и сборная КНДР

Хан бывал в России и раньше – в 2019 году приезжал в Челябинск на юниорский этап Гран-при: «Я прекрасно помню тот турнир и наши выступления, я катался с другой партнершей – с Хян Ми Ро. Мы заняли 5-е место – это был огромный успех для нас», – вспоминает он с улыбкой.

На вопрос о любимых российских парниках северокорейцы, не раздумывая, ответили: Тарасова – Морозов.

«Мы считаем российских фигуристов символами мирового фигурного катания, мы можем на них только равняться. Было бы здорово когда-нибудь приехать к вам на каток еще раз. Мы не знаем, получится ли это, но были бы счастливы», – признался Хан.

Интересная деталь: 6 лет назад в тех же выражениях северокорейские фигуристы говорили про канадцев Меган Дюамель и Эрика Редфорда. Лето перед олимпийским сезоном-2018 Рем с партнером провели в Монреале в группе Бруно Маркотта.

Пара попросила о стажировке в Канаде после чемпионата мира, «влюбившись в катание Меган и Эрика».

Меган Дюамель, Бруно Маркотт, Тхэ Ок Рем, Эрик Редфорд и Чу Сик Ким

А насколько вообще популярна фигурка в Северной Корее? Снова отвечает Хан: «Много корейцев – взрослых и детей – очень любят фигурное катание. Причем не только смотрят, но и катаются. Зимой на катках много людей».

«Мы не единственные парники в стране, с нами тренируется еще 5 пар. И будет больше. Мы очень любим кататься и однажды надеемся стать фигуристами мирового уровня», – добавляет партнерша.

Кстати, смотреть фигурное катание в стране и правда любят: в прайм-тайм по государственному телевидению транслируют... наш «Ледниковый период» с Алиной Загитовой и Анной Щербаковой – пусть и с задержкой в пару лет.

Интересно, что c предыдущим партнером Рем каталась под Чайковского и даже The Beatles. Но в этом году все фигуристы из КНДР выступают строго под национальные композиции. Кум Чхоль Хан объяснил такой выбор:

«Произвольная программа поставлена под музыку из нашего родного кино. Это фильм про судьбу северокорейского народа, нашу страну и людей. А короткая – под композицию про отцов и матерей нашей нации».

Сборная КНДР в Германии: мы посмотрели на них

В Европу этой осенью приехали не только северокорейские парники: на турниры Lombardia trophy и Nebelhorn trophy заявились еще два одиночника и даже судья ISU.

Йон Мин Ро (кажется, это имя надо запомнить) – перспективный одиночник с четверным тулупом и тройным акселем . На Nebelhorn Trophy он вошел в десятку, опередив американца Максима Наумова. А еще он делает сальто назад (правда, пока не в программе, а после – от наплыва эмоций).

Помимо фигуристов в команде КНДР еще много людей: тренеры, чиновники и несколько крепких мужчин в куртках сборной. Члены делегации держались вместе – даже в гостиницу с катка всегда уезжали на одном микроавтобусе.

Кстати, фигуристы совсем не пользовались раздевалками – туда не допускаются сопровождающие, поэтому до и после прокатов северокорейцы переодевались в общем разминочном зале.

После прокатов спортсмены оставались на катке и смотрели соревнования с трибун. Чувствуется, что сборная соскучилась по атмосфере международных турниров, фигуристы из КНДР всегда предельно вежливы и здороваются со всеми. Немного жаль, что они не могут общаться с соперниками – английским в команде владеют только глава делегации и судья.

Сборная КНДР не выходила к прессе в Оберстдорфе, но сделала исключение для нас. Ответы – довольно лаконичные, но не чувствовалось желания уйти от неудобных вопросов, плюс северокорейцы искренне радовались возможности вспомнить поездку в Россию.

Кажется, именно так смотрели в 80-е на советских фигуристов за границей: их появление на катке всегда притягивает внимание, диалоги ведутся без слов – улыбками, а посмотреть на прокаты выходят и соперники.

Так, а куда пропал олимпийский партнер Тхэк Ок Рем?

Главный вопрос иностранных соцсетей последние несколько недель – куда делись бывшие партнеры Кум Чхоль Хана и Тхэк Ок Рем? Мы узнали.

«Мой бывший партнер женился, у них с женой родился сын. Теперь Ким работает тренером», – так объяснила замену Рем. Возможно, дело в возрасте и здоровье: Киму 32 года, к тому же, его преследовали травмы еще до Олимпиады-2018.

С бывшей партнершей Хана, по его словам, тоже все в порядке: «Она получила травму, пришлось делать операцию на колене. Ро приняла решение больше не кататься и поступила в университет. Сейчас она студентка».

Еще одной причиной распада пар могли стать пандемия (привычный ход тренировок нарушился и в КНДР), плюс непопадание в Пекин-2022. За год до этого Северная Корея официально отказалась от участия в летних Играх в Токио – сославшись на коронавирус. В ответ МОК обвинил страну в нарушении Олимпийской хартии и отстранил от участия в Олимпийских играх до конца 2022-го.

Тхэ Ок Рем и Ким Чхоль Хан катаются вместе всего полгода. Очевидно, решение о создании новой пары приняли в Северной Корее с прицелом на следующую Олимпиаду.

«Мы очень хотели бы попасть на Игры в Милан. У моей партнерши уже есть олимпийский опыт, она самая знаменитая фигуристка в стране. Я горжусь, что мне доверили кататься с ней, и не хочу ее подвести», – признается Хан.

Но для этого паре из КНДР надо сначала отобраться на чемпионат мира в Бостон, где и разыграют квоты на Олимпиаду. Пока фигуристы смогли набрать техминимум только для участия в чемпионате четырех континентов – порог для ЧМ выше.

Новая пара уступает паре Рем – Ким и в результатах, и в контенте: на Lombardia trophy стали 6-ми, в Обесдорфе – 10-ми. У партнерши разладился выброс флип, а с секвенцией из двойного сальхова и двух одинарных акселей претендовать на высокие места сложно.

Хотя дома от пары ждут любой медали – в КНДР умеет устраивать торжественный прием. Вот так в Пхеньяне встречали Тхэ Ок Рем с предыдущим партнером в 2016-м после победы в итальянском Мерано.

Правда, других участников на том турнире не было.

Северокорейцам не повезло: ЧЧК в этом сезоне пройдет в Южной Корее, а мирный договор между соседями не подписан. Так что выступление в Сеуле спортсменов из КНДР под большим вопросом.

Но это значит, что Тхэ Ок Рем и Кум Чхоль Хан появятся на каком-то из ближайших турниров – не зря же они ввязались в борьбу за путевку на Олимпиаду.

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Фото: Pedro Rocha/Global Imagens/Atl, Valter Gouveia/Keystone Press Agency, NIKLAS LARSSON/imago sportfotodienst, Stefan Puchner/dpa, Dmitry Golubovich/Global Look Press ; East News /Patricia DE MELO MOREIRA / AFP, Patricia DE MELO MOREIRA / AFP; личный архив