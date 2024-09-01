Маникюр, макияж и трюк круче, чем у Трусовой: этот канадец пришел в фигурку из-за Липницкой

Энтони Паради – один из самых популярных юниоров фигурного катания. Канадцу 17 лет, в прошлом сезоне он взял бронзу взрослого чемпионата страны и вошел в топ-6 на ЮЧМ. Достойный результат, но известен Паради не этим.

Причина – его крайне экстравагантный и смелый образ.

Яркий маникюр, эффектный макияж, гламурные костюмы – вот почему Паради среди любимцев фотографов на соревнованиях.

Черные ногти, стрелки на глазах и яркий блонд: Паради мастер экспериментов над внешностью

В профиле ISU в качестве хобби у Паради стоит нескромное «быть иконой стиля», но Энтони с этим неплохо справляется.

Оцените костюм для произвольной программы. Канадец вдохновился образом популярного американского певца Конана Грея – но добавил от себя ярко-красный маникюр

Кстати, маникюр Паради делает сам и часто красит ногти в день проката. Цвет лака подбирает под образ в программе, но больше любит темные, насыщенные цвета.

Прошлогоднюю короткую Паради катал то с черным...

...то с зеленым лаком.

В этом году пока остановился на красном. Фирменный дизайн ногтей примерил и его тренер, Иван Дежардан.

Паради любит эксперименты и с цветом волос: от ледяного блонда до ярко рыжего – всего за сезон.

«Я понятия не имел, что поменять цвет волос так сложно. У меня ушло на это почти полгода. Но цвет волос отражает наши ощущения и то, кем мы видим себя на определенном этапе жизни.

Сначала мне хотелось громко заявить о себе – «смотрите, это тот самый блондин!» – а теперь хочется быть рыжим. Кто знает, может, потом стану жгучим брюнетом – многое зависит от программ», – рассказал Sports Паради.

Но визиткой его имиджа стал яркий, почти театральный макияж – для мужского катания это редкость.

«В обычной жизни я почти не пользуюсь косметикой, ну разве что если начинаются проблемы с кожей, которые надо скрыть, хаха. Мне лень, так что макияж делаю в основном на соревнованиях. Так мне легче погрузиться в образ и настроиться на прокат.

Я на льду и я в обычной жизни – два разных человека. Наверное, можно сказать, что я экстравагантный фигурист, но вне катка я нормальный человек. Я довольно застенчивый и стеснительный, веду тихую жизнь и не очень люблю повышенное внимание», – объяснил Энтони.

На полный макияж к короткой программе у Паради уходит полтора часа, иногда заканчивать приходится в автобусе по пути на соревнования.

Энтони серьезно подходит к образу на льду: музыку для программ выбирает сам, рисует эскизы костюмов и участвует в создании хореографии.

«В конце концов, на лед выходить мне, значит, я должен отвечать за все – от образа до элементов. Было бы странно, если бы мне говорили, какой мне нужен костюм или музыка – я катаюсь сам, а не выполняю чьи-то установки».

Специально для Sports Паради показал эскизы, которые сделал для короткой программы.

«Увидел Липницкую – и пропал». Среди кумиров еще и Евгения Медведева!

Паради влюбился в фигурное катание после Олимпиады в Сочи – ему было 7 лет.

«Я увидел по телевизору Юлию Липницкую – и пропал.

Ее вращения, растяжка – это что-то потрясающее. Я посмотрел на ее шпагат и бильман и понял, что хочу быть как она. Программа про девочку в красном пальто врезалась мне в память навсегда».

У Паради действительно феноменальная растяжка – от природы. У него даже есть фирменный элемент – кантилeвер с прогибом, который переходит в гимнастический «мостик». Такой в мире больше не делает никто.

Неудивительно, что из кумиров Энтони первым называет американца Джейсона Брауна – тот тоже знаменит растяжкой и пластичностью. Но среди любимых фигуристов еще Юдзуру Ханю и Евгения Медведева:

«Мне нравилось, как Евгения чувствует музыку и раскрывает образ в программах. Ее прокаты всегда были проникновенными и очень особенными».

Паради хочет работать хореографом, уже ставит себе показательные номера. Вот этот – со стулом в качество партнера – он репетировал несколько недель. К реквизиту пришлось приноровиться, и Энтони со смехом рассказывал, что несколько раз летел со стула через весь каток.

«Я катаюсь не ради медалей – в конце концов, они будут пылиться в ящике шкафа. Мне важно пережить крутой опыт на льду, испытать особенные эмоции и сделать так, чтобы люди запомнили мои программы.

Титулы – это здорово, но я катаюсь ради себя, мне чертовски нравится это дело».

В следующий раз Паради выступит на юниорском этапе в Гданьске 25-29 сентября. Последите?

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Yohei Osada/AFLO/Globallook Press/Global Look Press ; instagram.com/fsphoto_syo ; instagram.com/_anthony.paradis_?igsh=NzBncDczcDB2b2ho ; pro.imdb.com/name/nm10443481 ; Gettyimages.ru /Matthew Stockman