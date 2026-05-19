Познер о Тутберидзе: «Она прямая, умная, обаятельная, красивая женщина. Это сочетание довольно мощное»

Журналист Владимир Познер рассказал, чем его очаровала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, у которой он брал интервью в 2019 году.

– Почему вы позвали Этери Тутберидзе в свою передачу, выбрали ее героиней?

– Я на свою передачу всегда звал людей, которые мне были интересны. Не потому, что человек, скажем, тренер по фигурному катанию. Этого мне недостаточно. Или, скажем, депутат Государственной думы. Причина должна быть больше.

И в данном случае мне показалось, что она совершила какой-то прорыв. Что-то изменила в фигурном катании. А так как я хорошо знаю Татьяну Тарасову, очень давно и очень хорошо, то мне было интересно поговорить с ней, вот с этой женщиной. Какие у нее взгляды, как это работает?

Меня, например, всегда смущало, когда к спорту привлекают несовершеннолетних. В художественной гимнастике это встречается. Я думаю, что это очень вредно для человека, когда он еще физически не сформировался. Да, он может сгибаться в три погибели, чего не может более старший человек. Но, тем не менее, в результате этого, как мне представляется, организму наносится некоторый вред.

И мне казалось, что вот эти совсем-совсем девочки, которые есть в фигурном катании, не то же ли самое происходит с ними? Я понимаю, что они приносят медали, они приносят славу, они приносят успех. Но я хотел об этом, в частности, с ней поговорить.

– Поменялось ваше мнение после разговора с Тутберидзе?

– Нет. Хотя есть такие фигуристки, их несколько человек, которые в 14-15 лет выигрывали Олимпийские игры. Здорово, да, конечно.

Но я все-таки думаю, что тот объем работы, который нужно проделать, чтобы сегодня – я имею в виду последние десятилетия – победить на Олимпийских играх или на первенстве мира, тот объем работы, который требуется, как мне кажется, для совсем молодого организма, вреден.

Люди, которые не занимались спортом никогда, просто не понимают, сколько отдается сил. Я занимался спортом не профессионально совершенно, но поскольку я очень люблю спорт, я интересовался этим. Скажем, я играю в теннис. Играю неплохо. Но если посмотреть на тренировки тех людей, которые играют профессионально, которые в первой сотне – это надо быть железным человеком. А когда это совсем подросток, мне кажется, что организм к этому не готов.

Еще раз говорю: мне так кажется. И пока что никто не убедил меня, что я должен думать иначе. Пока нет.

– Вы говорили, что Этери вас очаровала. Чем?

– Целым рядом вещей. Во-первых, она была очень прямая. Она отвечала на вопросы. Мне, как интервьюеру, всегда импонирует, когда человек отвечает на твой вопрос, а не начинает вокруг да около.

Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Так же, как и в мужчине, кстати. Она умная, и это приятно.

Потом, она обаятельная, она красивая женщина. Это сочетание довольно мощное.

– Но и очень строгая к своим ученицам.

– Я не знаю, как можно быть тренером и не быть строгим. Я просто не представляю. Я помню Анатолия Тарасова, которого знал очень поверхностно, и как он тренировал хоккеистов ЦСКА. Думаю, что тренер должен быть строгим. Другое дело: а что значит строгий? У каждого своя манера, но это такая, видимо, профессия, которая требует определенной жесткости и понимания, – рассказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Безызбежный ограничил возможность ответов и несёт чушь.
Ерунду зачем писать? Все медикаменты врачи прописывают. Диана - не единственная с осложнением после антибиотиков. Тем более, в те времена достаточно тяжёлые антибиотики применяли как единственную панацею при тяжёлых воспалениях. Выбор стоял или сдохнуть, или оглохнуть.
Это правда, у популярного тогда гентамицина одна из побочек - вообще необратимая глухота(
Это как в Европе в 60-е рождались талитаминовые дети, выписывали вроде безобидный препарат, успокоительное, от утренней тошноты беременным, а потом рождались мертвые дети, или без ручек, ножек. Страшно всё это, простые люди же верили врачам, врачи фарм.компаниям, а страдают невинные дети.
Очень жаль Этери и Диану, думаю они не единственные пострадали от этого.
Умная и прямая, вот это меня тоже больше всего и привлекает в Тутберидзе. И хейтят ее потому что она такая)).
