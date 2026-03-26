«Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава , выступающие в паре, оценили свою короткую программу на чемпионате мира в Праге.

Метелкина и Берулава занимают второе место (79,45 балла) перед произвольной. Лидируют немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (79,78), третьими идут канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

«Это наш личный рекорд и лучший результат сезона. Потрясающий момент для меня и моей партнерши.

Было очень важно, что на Олимпийских играх мы смогли собраться с силами и показать, на что способны, а для этого нужно быть сильными психологически. Мы очень рады, что нам это удалось.

Также нам было очень важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии и что мы можем двигать его вперед, демонстрируя всем высокий уровень. Счастливы, что вся Грузия смотрела и поддерживала нас, мы очень благодарны за это», – сказал Берулава.

«Когда я была маленькой, я мечтала прежде всего поехать на Олимпийские игры и выиграть олимпийскую медаль. Люди все время говорили мне, что это очень сложно и что этого добивается только один из миллиона. Я счастлива, что никогда не отказывалась от своей мечты.

Сказала бы юной себе: «Спасибо, что не сдалась и что верила в себя». А также я хочу поблагодарить моего партнера Луку, ведь он единственный, кто никогда не называл меня сумасшедшей, а вместо этого говорил: «Да, мы будем стремиться к этой цели». В детстве ты живешь своими мечтами, и нужно себе доверять», – добавила Метелкина.