  «Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира
«Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие в паре, оценили свою короткую программу на чемпионате мира в Праге.

Метелкина и Берулава занимают второе место (79,45 балла) перед произвольной. Лидируют немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (79,78), третьими идут канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

«Это наш личный рекорд и лучший результат сезона. Потрясающий момент для меня и моей партнерши.

Было очень важно, что на Олимпийских играх мы смогли собраться с силами и показать, на что способны, а для этого нужно быть сильными психологически. Мы очень рады, что нам это удалось.

Также нам было очень важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии и что мы можем двигать его вперед, демонстрируя всем высокий уровень. Счастливы, что вся Грузия смотрела и поддерживала нас, мы очень благодарны за это», – сказал Берулава.

«Когда я была маленькой, я мечтала прежде всего поехать на Олимпийские игры и выиграть олимпийскую медаль. Люди все время говорили мне, что это очень сложно и что этого добивается только один из миллиона. Я счастлива, что никогда не отказывалась от своей мечты.

Сказала бы юной себе: «Спасибо, что не сдалась и что верила в себя». А также я хочу поблагодарить моего партнера Луку, ведь он единственный, кто никогда не называл меня сумасшедшей, а вместо этого говорил: «Да, мы будем стремиться к этой цели». В детстве ты живешь своими мечтами, и нужно себе доверять», – добавила Метелкина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
пары
Лука Берулава
чемпионат мира по фигурному катанию
сборная Грузии
Анастасия Метелкина
В какой Грузии? Вы же Перми тренируетесь😂 так и пишите: хотим показать, как прогрессирует пермская школа спортивных пар, пока россиян не допускают до международных соревнований
Ответ Tucha23pixei
Комментарий скрыт
Ответ Tucha23pixei
И как Слюсаренко занимается грузинами, пока АБ и ОГ просто никакущие
Ну раз в Грузии прогрессирует, тогда кыш с государственного катка в Перми и тренер тоже пусть грузинский работает
вот пермские тренеры удивились сейчас)))
Ответ БезызбежноНаКрасный
Кто, Слюсаренко?
Да плевать ему, он тренер серебряных призеров ои, и не важно ему, грузины это или россияне.
Скушает всю неблагодарность и не подавится
Ну и валите тогда (простите за грубость, но другого слова не подберу) в свою Грузию, тренируйтесь там - вот и посмотрим какой будет прогресс.
Прогресс фигурного катания в Грузии за счёт чего и благодаря кому ?
Да,прогрессирует,пока дочь Тутберидзе в танцах,она в Москве тренирует Егадзе,Рукавицын в Питере Губанову,в Перми парников.
Насколько оно прогрессирует?
На юниорском уровне масса спортсменов? Появилась группа, работающая именно в Грузии?
Только что открыла для себя, что живу в Грузии))) Пойти что ль на заснеженные вершины глянуть)))
Бывшие российские фигуристы, а ныне участники сборной Грузии, к которой у меня ноль претензий, просто хотят друг друга переплюнуть, выказывая преданность новой стране, но при этом выглядят один комичнее другого)
Ответ kate_ko
Зато у наших "ты туда не ходи, с тем не общайся, этого не поддерживай", свои же загрызут, а тут бывшие наши соловьями заливаются и нормально, все умиляются и говорят, так и надо.
Ответ kate_ko
Главное хачапури с вином не забудьте прихватить) для пущего антуража
Все-таки иногда лучше молчать, чем говорить. Пермь не Грузия. А Сиху вместо того, чтобы набрасывать на наших спортсменов, лучше бы разобраться с тем, что для некоторых тренеров приоритетом стали грузины, а не свои спортсмены. Интересно сколько пермских юниорских пар будет в сборной...
Канселить таких надо.
И отобрать наш гос каток. Пускай катаются в Грузии, с Грузинскими тренерами и поднимают уровень катания там!.
