Мишин на вопрос о падении интереса к фигурному катанию в России: «Это все внешнее впечатление при невидимой миру буре страстей»
Алексей Мишин ответил на вопрос о падении интереса к фигурному катанию в России.
– Макар Игнатов говорил, что ему сложно выступать с одними и теми же соперниками. Не наскучило ли вам смотреть соревнования российских фигуристов только между собой?
– Я думаю, как ответить... Это не совсем так. Я бы ответил так. Это беспокойство внешнее. А на самом деле это видимый миру штиль при невидимой буре.
– Нет ли у вас опасений, что без международных соревнований интерес к фигурному катанию в России сильно упадет?
– Я стараюсь быть немногословным в своих комментариях. Тут важно каждое слово. Это все внешнее впечатление при невидимой миру буре страстей, – сказал заслуженный тренер России и СССР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
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