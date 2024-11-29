Мишин на вопрос о падении интереса к фигурному катанию в России: «Это все внешнее впечатление при невидимой миру буре страстей»

Алексей Мишин ответил на вопрос о падении интереса к фигурному катанию в России.

– Макар Игнатов говорил, что ему сложно выступать с одними и теми же соперниками. Не наскучило ли вам смотреть соревнования российских фигуристов только между собой?

– Я думаю, как ответить... Это не совсем так. Я бы ответил так. Это беспокойство внешнее. А на самом деле это видимый миру штиль при невидимой буре.

– Нет ли у вас опасений, что без международных соревнований интерес к фигурному катанию в России сильно упадет?

– Я стараюсь быть немногословным в своих комментариях. Тут важно каждое слово. Это все внешнее впечатление при невидимой миру буре страстей, – сказал заслуженный тренер России и СССР.