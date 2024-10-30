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«Терпение. Нужно искать индивидуальный подход к каждому ученику». Тарасова назвала главное качество, которым должен обладать тренер

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, что считает самым важным в тренерской работе.

30 октября в России отмечается День тренера.

– Что главное в работе тренером?

– Терпение. Невозможно говорить одно и то же каждому ученику. Нужно говорить отдельно с каждым подопечным, искать индивидуальный подход к каждому ученику, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Я с 19 лет занимаюсь тренерской деятельностью и сразу же поняла, что это мое призвание. По ходу карьеры ни разу не было даже мысли, что я неправильно выбрала дело своей жизни.

Получаю удовольствие буквально от всего. Это и педагогическая работа, и творческая. Колоссальное общение с музыкой, которую надо слушать ежедневно, изучать новые направления, следить за современными тенденциями.

Приходится многому учиться, постоянно. А также общение с людьми и детьми. Огромное удовольствие получаю, когда их способности развиваются. Да мало ли что еще радует в работе тренера! Мне очень повезло», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Тарасова
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