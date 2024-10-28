Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Ему было 79 лет
Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.
Мешков – двукратный победитель первенства СССР среди юниоров (1957, 1959), четырехкратный чемпион СССР (1961, 1962, 1964, 1966), четырехкратный призер чемпионатов СССР, участник пяти чемпионатов Европы и четырех чемпионатов мира, призер Универсиады 1964 года в мужском одиночном катании.
Фигурист должен был выступить на Олимпийских играх-1964, однако во время тренировки на олимпийской арене в Инсбруке получил травму и снялся с соревнований.
После завершения спортивной карьеры Мешков был директором – художественным руководителем аттракциона «Цирк на льду», артистом и воздушным гимнастом художественно-спортивных программ «Балет на льду» и «Цирк на льду». На протяжении долгого времени работал детским тренером по фигурному катанию во дворце спорта «Сокольники».
9 сентября этого года Мешкову исполнилось 79 лет.
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