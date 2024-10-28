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Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Ему было 79 лет

Ушел из жизни четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Мешков – двукратный победитель первенства СССР среди юниоров (1957, 1959), четырехкратный чемпион СССР (1961, 1962, 1964, 1966), четырехкратный призер чемпионатов СССР, участник пяти чемпионатов Европы и четырех чемпионатов мира, призер Универсиады 1964 года в мужском одиночном катании. 

Фигурист должен был выступить на Олимпийских играх-1964, однако во время тренировки на олимпийской арене в Инсбруке получил травму и снялся с соревнований.

После завершения спортивной карьеры Мешков был директором – художественным руководителем аттракциона «Цирк на льду», артистом и воздушным гимнастом художественно-спортивных программ «Балет на льду» и «Цирк на льду». На протяжении долгого времени работал детским тренером по фигурному катанию во дворце спорта «Сокольники». 

9 сентября этого года Мешкову исполнилось 79 лет. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
мужское катание
сборная СССР
Валерий Мешков
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