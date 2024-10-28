Валя Карнавал о «Ледниковом периоде»: «Нерв присутствует. Мне достался самый лучший партнер, с Кацалаповым не страшно идти в поддержку»

Валя Карнавал поделилась ощущениями от участия в шоу «Ледниковый период».

Карнавал выступает в шоу в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым .

«Нерв присутствует. Все что, что происходит на льду, для меня происходит впервые. Мне достался самый лучший партнер. С Никитой не страшно идти в поддержку. Я очень стараюсь, буду и дальше стараться работать над техникой», – сказала певица и блогер.

«Когда нет техники, любые твои отыгрывания выглядят смешно. Нужно улучшать технику, чтобы выражать то, что чувствуешь», – раскритиковала выступление Вали Татьяна Тарасова.

«Если бы меня так жестко критиковали в делах, которыми я постоянно занимаюсь, я бы разозлилась. А здесь мне интересно слушать каждый комментарий. Я буду работать над собой, я боец», – отреагировала на это Карнавал.