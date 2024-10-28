  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Валя Карнавал о «Ледниковом периоде»: «Нерв присутствует. Мне достался самый лучший партнер, с Кацалаповым не страшно идти в поддержку»
10

Валя Карнавал о «Ледниковом периоде»: «Нерв присутствует. Мне достался самый лучший партнер, с Кацалаповым не страшно идти в поддержку»

Валя Карнавал поделилась ощущениями от участия в шоу «Ледниковый период».

Карнавал выступает в шоу в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

«Нерв присутствует. Все что, что происходит на льду, для меня происходит впервые. Мне достался самый лучший партнер. С Никитой не страшно идти в поддержку. Я очень стараюсь, буду и дальше стараться работать над техникой», – сказала певица и блогер. 

«Когда нет техники, любые твои отыгрывания выглядят смешно. Нужно улучшать технику, чтобы выражать то, что чувствуешь», – раскритиковала выступление Вали Татьяна Тарасова. 

«Если бы меня так жестко критиковали в делах, которыми я постоянно занимаюсь, я бы разозлилась. А здесь мне интересно слушать каждый комментарий. Я буду работать над собой, я боец», – отреагировала на это Карнавал. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
телевидение
logoНикита Кацалапов
logoЛедниковый период
Валя Карнавал
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «Когда мы общались с Валиевой в последний раз, ее желанием было вернуться в спорт. Мне бы хотелось, чтобы она это сделала»
1750 минут назад
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
75сегодня, 15:49
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
28сегодня, 15:45
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 15:45
Щербакова об участии в «Ледниковом периоде»: «Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно»
13сегодня, 15:09
Дина Аверина получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
22сегодня, 15:02
Приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов выступит в паре с Евгенией Медведевой в ее ледовом шоу. Оно состоится 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
61сегодня, 15:00Реклама
Татьяна Тарасова: «Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она вряд ли бы выиграла у Фроловой»
87сегодня, 13:50
Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым
110сегодня, 12:23
Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «ISU может возложить погашение судебных издержек на федерацию. Без выплаты этих денег ее никто не допустит на международные старты»
26сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
1сегодня, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
6вчера, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
15вчера, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28