Чигирев о серебре Гран-при Канады: «У нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели»

Гейниш и Чигирев прокомментировали свое выступление на Гран-при Канады.

Пара, представляющая с этого сезона Узбекистан, заняла второе место.

«Сегодня было довольно тяжело, перед соревнованиями у нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели.

В произвольной программе тренеры старались представить нас персонажами, совершенно непохожими друг на друга, противоположными друг другу. В жизни иногда все именно так - и мы показываем это», – сказал Дмитрий Чигирев.

«Во Франции мы хотим кататься лучше, насколько это возможно. Постараемся улучшиться, чтобы исполнять то, что делали на тренировках и соревнованиях раньше», – добавила Екатерина Гейниш.