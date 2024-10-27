Чигирев о серебре Гран-при Канады: «У нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели»
Гейниш и Чигирев прокомментировали свое выступление на Гран-при Канады.
Пара, представляющая с этого сезона Узбекистан, заняла второе место.
«Сегодня было довольно тяжело, перед соревнованиями у нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели.
В произвольной программе тренеры старались представить нас персонажами, совершенно непохожими друг на друга, противоположными друг другу. В жизни иногда все именно так - и мы показываем это», – сказал Дмитрий Чигирев.
«Во Франции мы хотим кататься лучше, насколько это возможно. Постараемся улучшиться, чтобы исполнять то, что делали на тренировках и соревнованиях раньше», – добавила Екатерина Гейниш.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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