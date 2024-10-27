Каори Сакамото: «Рада победе, но разочарована тем, как выступила. Я приму это разочарование близко к сердцу и сделаю его своей мотивацией»

Каори Сакамото заявила, что разочарована своим выступлением на Гран-при Канады.

Сакамото победила по сумме двух программ, но уступила Рино Мацуике в произвольной.

«Я рада победе, но очень разочарована тем, как выступила. Я приму это большое разочарование близко к сердцу и сделаю его своей мотивацией, чтобы добиться большего.

В прошлом, даже если я нервничала перед прокатами, я знала, что очень много тренировалась и на тренировках могла чисто откатать программы. Именно это давало мне уверенность, что я смогу хорошо выступить в день соревнований. В этот раз уверенности не было до самого конца.

Мой хореограф была непреклонна в том, чтобы я выступала в этом сезоне именно под эту музыку.

Гран-при Японии – мой следующий этап. У меня не так много времени, чуть больше недели – это значит, что нужно очень, очень спешить и усилить тренировки.

Я сосредоточусь на произвольной программе и постараюсь усвоить уроки, которые получила. Опять же, времени не так много, но я сделаю все возможное», – сказала трехкратная чемпионка мира.