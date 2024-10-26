Леонова о том, что Трусова не выйдет в сезон: «Ничего страшного – значит, подготовится к следующему. Мы можем понаблюдать за ее катанием в шоу»

Леонова назвала ожидаемой новость о том, что Трусова не планирует соревноваться в сезоне.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка не будет выступать на турнирах в текущем сезоне. В сентябре Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

«Ничего страшного. Значит, подготовится к следующему сезону. Понятно, что увидеть Сашу на льду – это праздник. Но никто не отменял шоу, мы можем понаблюдать за ее катанием там.

Я думаю, что она объективно оценивает свои силы. Возможно, Александра поняла, что в данный момент не стоит возвращаться. Никакой трагедии я в этом не вижу.

Это было ожидаемо. Читая ее интервью, понимаешь, что Саша по жизни максималист. Если возвращаться, то делать это красиво», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова.