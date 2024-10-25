Алина Горбачева выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Санкт-Петербурге
Алина Горбачева сообщила, на каких этапах Гран-при России планирует выступить.
Фигуристка пропускает этап в Казани из-за повреждения голеностопа.
«Спасибо вам за беспокойство обо мне и ваше внимание. Я буду выступать в Красноярске и в Санкт-Петербурге! До встречи», – написала фигуристка в телеграм-канале.
Этап в Красноярске пройдет с 6 по 10 ноября, в Санкт-Петербурге – с 20 по 24 ноября.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Горбачевой
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