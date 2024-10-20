Илья Малинин: «Рад, что удалось выстоять, несмотря на допущенные ошибки. Всегда стараюсь напоминать себе, что такие вещи случаются, и нужно держаться»

Илья Малинин прокомментировал свое выступление на Гран-при США.

Малинин прыгнул три четверных в произвольной программе, но ошибся на тройном лутце и сделал «бабочку» на риттбергере. Он уступил Кевину Аймо в произвольной, но обошел его по сумме двух программ.

«Я горжусь своим сегодняшним катанием и рад, что удалось выстоять, несмотря на допущенные ошибки. Всегда стараюсь напоминать себе, что такие вещи случаются, и нужно держаться.

Испытываю гордость за Кевина [Аймо] – после всего, через что он прошел.

Быть чемпионом мира – это большое дополнительное давление, и мне нужно научиться с этим справляться», – сказал Малинин.

Он также рассказал об идее своей произвольной программы.

«Существует некая темная сила, которая сдерживает героя программы и не дает ему раскрыть весь свой потенциал. Персонаж учится использовать это [темную силу] в своих интересах», – отметил Малинин.