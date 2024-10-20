Као Миура: «Мужской турнир был замечательным, я рад, что сделал все, что мог. Но думаю, что звезда сегодняшнего дня – Аймо»
Као Миура высказался о своем выступлении на Гран-при США, где он стал третьим.
Победу одержал американец Илья Малинин, второе место занял француз Кевин Аймо.
«Сегодняшний мужской турнир был замечательным. Я рад, что сделал сегодня все, что мог. Но думаю, что звезда сегодняшнего дня – Кевин.
«История [в моей программе] из очень известного фильма. Она о счастливой паре, в которой мужчина должен пойти на войну, и когда он возвращается – узнает, что женщина недавно вышла замуж. Это его огорчает, но в итоге он создает новую семью. Вот такая история.
Сегодня мое катание было направлено на то, чтобы оставаться сильным ментально. В следующий раз хотел бы кататься более чисто и свободно.
Все еще думаю, что выход в финал Гран-при возможен, но на следующем этапе я буду прижат к стене», – сказал Миура.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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