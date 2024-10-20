Ника Эгадзе: «Счастлив, что сегодня взял себя в руки и показал хороший прокат после ошибки. Вижу некоторый прогресс и рад этому»

Ника Эгадзе рассказал, что видит некоторый прогресс в своих выступлениях.

Грузинский фигурист стал четвертым на этапе Гран-при в США, набрав 261,71 балла за две программы (167,82 – за произвольную).

«В прошлом сезоне я бы бросил произвольную после первой ошибки на четверном лутце. Но я счастлив, что сегодня взял себя в руки и показал хороший прокат после ошибки. Я вижу некоторый прогресс и рад этому.

На этих соревнованиях была хорошая энергия, очень высокий уровень. Мы, последние пятеро выступающих, были вместе на шоу «The Ice» в Японии, и очень приятно, что мы все можем здесь пообщаться.

Особенно мне понравилось выступать здесь вместе с Ильей (Малининым ) и болтать с ним в раздевалке. В целом это был очень хороший турнир», – сказал Эгадзе .