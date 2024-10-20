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Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Ким Чхэ Ен, Петрыкина, Пиредда, Юркинен, Фейгин покажут произвольные программы

20 октября на Кубке Ниццы женщины выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

Trophy Métropole Nice Côte d’Azur

Ницца, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:55 по московскому времени.

Четвертая разминка

18. Джиневра Лавиния Негрелло (Италия)

19. Юлия Бровалл (Швеция) 

20. Мишель Ли (США) 

21. Натали Лангербаур (Эстония)

Пятая разминка

22. Фи Энн Ландри (Канада)

23. Александра Фейгин (Болгария)

24. Янна Юркинен (Финляндия)

25. Марина Пиредда (Италия)

26. Нина Петрыкина (Эстония) 

27. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 69,42

2. Нина Петрыкина (Эстония) – 66,98

3. Марина Пиредда (Италия) – 59,73

4. Янна Юркинен (Финляндия) – 56,73

5. Александра Фейгин (Болгария) – 56,26

6. Фи Энн Ландри (Канада) – 56,11

7. Натали Лангербаур (Эстония) – 54,90

8. Мишель Ли (США) – 52,43

9. Юлия Бровалл (Швеция) – 51,04

10. Джиневра Лавиния Негрелло (Италия) – 50,37

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Марина Пиредда
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Ким Чхэ Ен
Нина Петрыкина
Натали Лангербаур
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