Рюичи Кихара: «Мне поставили диагноз – астма. С правильным лечением состояние стало намного лучше, и мы смогли хорошо тренироваться»

Японский фигурист Рюичи Кихара рассказал, что ему диагностировали астму.

Кихара выступает в паре с Рику Миура . Дуэт одержал победу на этапе Гран-при в США.

«Мы вернулись на Гран-при спустя два года, что очень радует. А еще мы давно не выигрывали соревнования, так что радуемся победе.

Перед чемпионатом мира я чувствовал, что со здоровьем что-то не так, а после произвольной программы у меня случился приступ астмы.

Мне поставили диагноз – астма. С правильным лечением состояние стало намного лучше, и мы смогли хорошо тренироваться.

Наша цель на этот сезон – пройти его без серьезных заболеваний и травм», – сказал фигурист.