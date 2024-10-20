Рюичи Кихара: «Мне поставили диагноз – астма. С правильным лечением состояние стало намного лучше, и мы смогли хорошо тренироваться»
Японский фигурист Рюичи Кихара рассказал, что ему диагностировали астму.
Кихара выступает в паре с Рику Миура. Дуэт одержал победу на этапе Гран-при в США.
«Мы вернулись на Гран-при спустя два года, что очень радует. А еще мы давно не выигрывали соревнования, так что радуемся победе.
Перед чемпионатом мира я чувствовал, что со здоровьем что-то не так, а после произвольной программы у меня случился приступ астмы.
Мне поставили диагноз – астма. С правильным лечением состояние стало намного лучше, и мы смогли хорошо тренироваться.
Наша цель на этот сезон – пройти его без серьезных заболеваний и травм», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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