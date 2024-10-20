Метелкина о 4-м месте на Гран-при США: «Сейчас нам сложно осознать, что произошло. Чувствовали себя сильными и подготовленными к этому турниру»

Анастасия Метелкина высказалась о выступлении на Гран-при США.

Метелкина выступает за Грузию в паре с Лукой Берулавой . На этапе Гран-при в Аллене они остались четвертыми, уступив 0,08 балла бронзовым призерам – Алисе Ефимовой и Мише Митрофанову.

«Сейчас нам сложно осознать, что произошло. Мы чувствовали себя очень сильными и подготовленными к этому турниру. Особенно Лука, который обычно очень силен на прыжках, так что мы должны понять, что случилось.

Что касается ошибки на тодесе – мы так никогда не ошибались за все время, что катаемся вместе.

Небольшое отставание от бронзовых призеров – это не главное, нам нужно работать над ошибками и улучшаться», – приводит слова фигуристки Golden Skate.