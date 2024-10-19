Глеб Смолкин: «Приспособиться к Монреалю было легко. Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся»

Глеб Смолкин прокомментировал выступление в дуэте с Дианой Дэвис на Гран-при США.

Танцевальный дуэт получил за ритм-танец 73,16 балла. Весной этого года Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля.

«Нужно с чего-то начинать. За день до Мемориала Дениса Тена я получил мышечную травму, и, к сожалению, нам пришлось отказаться от участия. Я был вынужден на неделю прекратить кататься, так что подготовка к этим соревнованиям была не идеальной.

Приспособиться к Монреалю было довольно легко. Нам там очень нравится, товарищи по команде потрясающие и поддерживают нас. Здесь более коммуникабельные тренеры, а также гораздо более конкурентная среда по сравнению с нашим предыдущим тренерским штабом.

Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся, и мы их покажем», – сказал Смолкин после проката.