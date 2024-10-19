  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глеб Смолкин: «Приспособиться к Монреалю было легко. Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся»
3

Глеб Смолкин: «Приспособиться к Монреалю было легко. Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся»

Глеб Смолкин прокомментировал выступление в дуэте с Дианой Дэвис на Гран-при США.

Танцевальный дуэт получил за ритм-танец 73,16 балла. Весной этого года Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля. 

«Нужно с чего-то начинать. За день до Мемориала Дениса Тена я получил мышечную травму, и, к сожалению, нам пришлось отказаться от участия. Я был вынужден на неделю прекратить кататься, так что подготовка к этим соревнованиям была не идеальной.

Приспособиться к Монреалю было довольно легко. Нам там очень нравится, товарищи по команде потрясающие и поддерживают нас. Здесь более коммуникабельные тренеры, а также гораздо более конкурентная среда по сравнению с нашим предыдущим тренерским штабом.

Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся, и мы их покажем», – сказал Смолкин после проката. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная России
танцы на льду
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при США. Миура и Кихара, Кам и О’Ши, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко представят произвольные программы
3743 минуты назадLive
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа победил, Бричги – 2-й, Михаил Селевко – 3-й
3251 минуту назад
Гран-при США. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Чок и Бейтс – 2-е, Дэвис и Смолкин – 3-и, Морозов и Чен – 9-е
256сегодня, 19:25
Морозов и Чен о Гран-при США: «Узнали, что будем кататься здесь, вечером во вторник. Но все прошло хорошо и спокойно»
сегодня, 18:29
Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при США
37сегодня, 18:21Фото
Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года
27сегодня, 17:59Фото
Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке
58сегодня, 16:31Фото
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Петрыкина – 2-я, Пиредда – 3-я
7сегодня, 15:19
Елизавета Худайбердиева: «Пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде» в силу занятости и основной работы, но было бы интересно»
5сегодня, 13:25
Гран-при США. Левито, Теннелл, Ватанабе, Хигучи, Пинзарроне, Ким Мин Чхэ, Лин-Грейси выступят с произвольными программами
11сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
342 минуты назад
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
1сегодня, 07:10
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
1вчера, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
1вчера, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6вчера, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
317 октября, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
217 октября, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10