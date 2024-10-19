Морозов и Чен о Гран-при США: «Узнали, что будем кататься здесь, вечером во вторник. Но все прошло хорошо и спокойно»

Аннабель Морозов и Джеффри Чен прокомментировали выступление на Гран-при США.

Дуэт представил ритм-танец. В турнире танцоров на льду Морозов и Чен заменили Изабеллу Флорес и Ивана Десятова.

«Это было весело. Мы узнали, что будем кататься здесь, вечером во вторник, и приехали сюда из Мичигана. Но все прошло хорошо и спокойно.

Мы могли бы кататься лучше, но на сегодняшний день все неплохо. Энергия на арене была потрясающей.

После Lombardia Trophy мы активно работали над нашим катанием. До начала соревнований у нас не было много времени на это», – приводит слова фигуристов Golden Skate.