Илья Малинин исполнил каскад из четверного акселя и тройного тулупа
Илья Малинин прыгнул на тренировке каскад четверной аксель – тройной тулуп.
Видео опубликовали в фан-группе фигуриста The Ilia Society.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: фан-сообщество Малинина
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