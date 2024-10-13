Артем Ковалев: «После операции хотел забыть, что такое спорт. Пока лежал в гипсе, не смотрел ни один турнир, настолько не хотелось думать о спорте»

Артем Ковалев рассказал, как восстанавливался после операции и заново учил прыжки.

В октябре прошлого года Ковалев упал с четверного тулупа и сломал ногу.

– С момента травмы прошел ровно год. Давай перенесемся в тот день. Что почувствовал, когда на тренировке упал с четверного тулупа?

– До этой травмы я никогда ничего не ломал. Помню, когда упал, то испытал ужасную боль, такую, которую до этого никогда не испытывал. Когда же мы сняли конек, то я увидел, как опухла нога.

Тогда я понял, что это не растяжение, а нечто более серьезное. Сделали рентген, оказалось, что у меня серьезный перелом. Дальше мы поехали к спортивному хирургу, он сказал, что нужно делать операцию, если я хочу максимально быстро выйти на лед.

– Как восстанавливался после операции? Был психологический дискомфорт?

– После операции я хотел забыть, что такое спорт. Пока лежал в гипсе, то не смотрел ни один турнир, кроме московского Гран-при, куда пришел лично. Я только отслеживал результаты. Настолько мне не хотелось думать о спорте.

– И все-таки, что помогло не сломаться психологически и найти в себе силы вернуться на лед?

– Я понял, что травма серьезная, поэтому нельзя торопиться и восстанавливаться надо постепенно, шаг за шагом. Плюс я работал с психологом – Жанной Симак, она очень помогла мне.

Когда вышел на лед, два с половиной месяца я только скользил и вращался, тренировался без прыжков.

– Не страшно было заходить в четверные? Прыжки ведь пришлось учить практически заново.

– Страшно. Я больше скажу, мне до сих пор страшно.

– Помнишь ощущения, когда приземлил первый четверной тулуп?

– Да, помню. Я даже выкладывал видео в социальных сетях. Достаточно быстро восстановил четверной. Обычно мне после отпуска требовалось две недели, чтобы распрыгаться и восстановить четверные. Здесь же я вспомнил тулуп за неделю.

Первые дня четыре было очень страшно заходить на четверной, я не понимал, зачем прыгаю. Дальше Александр Сергеевич (Волков) взял меня на «удочку» и сказал пытаться приземляться на одну ногу. Так и получилось восстановить, – сказал фигурист.